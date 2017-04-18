В Івано-Франківську в рамках підготовки на чемпіонат світу відбудеться волейбольний турнір

Чоловіча збірна України з волейболу буде готуватися до відбору на чемпіонат світу-2018 в Івано-Франківську, де проведе тренувальний збір та зіграє в міжнародному турнірі. Про це повідомив президент ФВУ Михайло Мельник, пише офіційний сайт федерації.

Збірна України згідно рейтингу відразу зіграє у 2-му раунді кваліфікації чемпіонату світу-2018. Суперниками "синьо-жовтих" є команди Франції, Німеччини, Туреччини, Азербайджану та Ісландії. Прийматиме груповий турнір Франція - матчі відбудуться з 23-го по 28 травня цього року у Ліоні. Слід відзначити, що переможець групи безпосередньо потрапить на чемпіонат світу. Команда, що посяде друге місце, вийде в додатковий раунд відбору.

"Місто Івано-Франківськ недаремно обрано для підготовки збірної, - зазначив Михайло Мельник. - Тут будуть створені всі умови підготовки команди – для тренування, проживання та відновлення, причому всі об’єкти розташовані компактно.

Головний тренер збірної Угіс Крастіньш, з яким ми спілкуємося чи не щодня, зазначив, що головне для нього – відновлення гравців, тому що вони приїдуть до табору збірної після довгого та виснажливого сезону у своїх клубах".

Збір проходитиме з 2-го по 23 травня. Окрім тренувань, 11-14 травня збірна України зіграє у міжнародному волейбольному турнірі. Участь у ньому візьмуть також національні збірні Латвії, Білорусі, Чорногорії і Греції.