Українські гандболістки перед матчами відбору на чемпіонат світу зіграють з Білоруссю

Жіноча збірна України з гандболу в рамках підготовки до поєдинків плей-офф відбору на чемпіонат світу-2017 проведе два контрольні матчі проти збірної Білорусі, повідомив у коментарі XSPORT головний тренер команди Борис Чижов.

Ігри відбудуться 4 та 5 червня в Мінську.

«29 травня ми зберемося на збори в Конча-Заспі, а третього червня виїдемо на контрольні матчі проти Білорусі. В Україну повернемося шостого числа і відразу ж вирушимо в Суми, де завершимо підготовку до матчів проти Іспанії. Зараз вирішуємо питання по складу, насамперед шукаємо гравця на правий край, де у нас через травми випала Євгенія Левченко».

Як повідомляв УНІАН, матчі плей-офф відбору на чемпіонат світу проти Іспанії пройдуть 9 червня в Сумах і 14 червня в Малазі.

Востаннє збірна України збиралася в березні, взявши участь у міжнародному турнірі в Гданську. У плей-офф відбору команда Бориса Чижова пробилася після перемоги в кваліфікації.

Чемпіонат світу відбудеться в Німеччині на початку грудня 2017 року.