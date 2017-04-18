Українка фінішувала у трійці призерів на Міжнародному півмарафоні у Душанбе
10:18, 18 квітня 2017Інше
73
Юлія Шматенко на пів-хвилини відстала від переможниці.
Шматенко финишировала второй в Душанбе / 05542.com.ua
Українка Юлія Шматенко фінішувала другою на 8-му Міжнародному півмарафоні, що відбувся у Душанбе (Таджикистан), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Шматенко подолала дистанцію за 1 годину 13 хвилин 50 секунд. Переможницею змагань стала Вікторія Полюдіна з Киргизії (1:13.19 год).
Півмарафон серед чоловіків виграв ефіоп Гірма Тілахун (1:04.58 год).
Змагатися атлетам довелося за спеки, при температурі 30 градусів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter