Українка фінішувала у трійці призерів на Міжнародному півмарафоні у Душанбе

Юлія Шматенко на пів-хвилини відстала від переможниці.

Українка Юлія Шматенко фінішувала другою на 8-му Міжнародному півмарафоні, що відбувся у Душанбе (Таджикистан), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Шматенко подолала дистанцію за 1 годину 13 хвилин 50 секунд. Переможницею змагань стала Вікторія Полюдіна з Киргизії (1:13.19 год). Півмарафон серед чоловіків виграв ефіоп Гірма Тілахун (1:04.58 год). Змагатися атлетам довелося за спеки, при температурі 30 градусів.

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