Українка фінішувала у трійці призерів на Міжнародному півмарафоні у Душанбе

10:18, 18 квітня 2017
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Юлія Шматенко на пів-хвилини відстала від переможниці.

Шматенко финишировала второй в Душанбе / 05542.com.ua

Українка Юлія Шматенко фінішувала другою на 8-му Міжнародному півмарафоні, що відбувся у Душанбе (Таджикистан), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

Шматенко подолала дистанцію за 1 годину 13 хвилин 50 секунд. Переможницею змагань стала Вікторія Полюдіна з Киргизії (1:13.19 год).

Півмарафон серед чоловіків виграв ефіоп Гірма Тілахун (1:04.58 год).

Змагатися атлетам довелося за спеки, при температурі 30 градусів.

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Теги: #збірна України#легка атлетика