Стали відомі подробиці естафети олімпійського вогню Ігор у Пхенчхані

Естафета олімпійського вогню Зимових Ігор 2018 року стартує 1 листопада, а сам факел буде традиційно запалений у Греції в кінці жовтня, повідомляє Reuters.

XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться з 9-го по 25 лютого наступного року в південнокорейському Пхенчхані.

Естафета олімпійського вогню Ігор-2018 почнеться в Південній Кореї 1 листопада. Церемонія запалення вогню відбудеться 24 жовтня в Олімпії (Греція).

На території Південної Кореї участь в естафеті візьмуть 7500 факелоносців.

Вони пронесуть символ Олімпійських ігор 17 містами Південної Кореї, подолавши 2018 км.

За неофіційною інформацією, вогонь у чаші Олімпійського стадіону в Пхенхчані запалить олімпійська чемпіонка з фігурного катання Кім Ю-На.