Біатлоністки сестри Семеренко будуть готуватися до олімпійського сезону

Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону 2017/2018, повідомляє XSPORT.ua з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.

У жіночій та чоловічій командах по сім спортсменів.

Серед біатлоністок жіночої збірної всі чотири чемпіонки Олімпійських ігор-2014 в естафеті.

Збірна України з біатлону

Жіноча команда: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова

Чоловіча команда: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Олександр Жирний, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

Таким чином, в основний склад команд не потрапили Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок та Андрій Доценко.

За словами Володимира Бринзака, чоловіча збірна України під керівництвом почне до сезону з 11-го травня, а жіноча з 15 травня. Для обох команд місцем першого збору стане іспанський острів Тенеріфе.