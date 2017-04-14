Біатлоністки сестри Семеренко будуть готуватися до олімпійського сезону
Визначено склад команди, яка буде готуватися до сезону 2017/18.
Збірна України з біатлону визначилася зі складом чоловічої та жіночої команд на підготовку до олімпійського сезону 2017/2018, повідомляє XSPORT.ua з посиланням на президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.
У жіночій та чоловічій командах по сім спортсменів.
Серед біатлоністок жіночої збірної всі чотири чемпіонки Олімпійських ігор-2014 в естафеті.
Збірна України з біатлону
Жіноча команда: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Олена Підгрушна, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець, Ольга Абрамова
Чоловіча команда: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Володимир Семаков, Олександр Жирний, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
Таким чином, в основний склад команд не потрапили Яна Бондар, Надія Бєлкіна, Юлія Журавок та Андрій Доценко.
За словами Володимира Бринзака, чоловіча збірна України під керівництвом почне до сезону з 11-го травня, а жіноча з 15 травня. Для обох команд місцем першого збору стане іспанський острів Тенеріфе.