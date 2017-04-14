Марія Музичук наздогнала лідера чемпіонату Європи з шахів

У Ризі (Латвія) завершилися партії 4-рр туру чемпіонату Європи з шахів, в яких українка Ганна Музичук зіграла внічию з лідером змагань Наною Дзагнідзе, повідомляє офіційний сайт змагань.

У свою чергу, Марія Музичук та Наталія Жукова виграли свої партії і Музичук наздогнала лідера. Вона білими фігурами обіграла Марту Мічну з Німеччини, а Жукова виявилася сильнішою за Уляну Фаталієву з Азербайджану.

Після закінчення цих партій у Дзагнідзе та Марії Музичук по 3,5 очки, Жукової та Ганни Музичук - 3. Групу лідерів, у яких буде за підсумками туру по 3,5 очка, можуть доповнити ще кілька шахісток. Партії туру тривають.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з шахів серед жінок проходить в Ризі з 10 по 22 квітня.