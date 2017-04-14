Велосипедистка Басова зайняла 8-е місце в спринті на Чемпіонаті світу

У Гонконзі завершився черговий змагальний день Чемпіонату світу з велоспорту, де у жіночому спринті одна з претенденток на медалі - україна Любов Басова - зайняла 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша спортсменка вибула з боротьби на сталії чвертьфіналу і посіла підсумкове 8-е місце.

У фіналі олімпійська чемпіонка Ріо в спринті Крістін Фогель з Німеччини була швидше австралійки Стефані Мортон. У боротьбі за бронзу Вай Ше Лі з Гонконгу обігнала Симону Крупецкайте з Литви.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Гонконгу проходить з 12 по 16 квітня. За підсумками трьох днів змагань на рахунку збірної України немає жодної нагороди.