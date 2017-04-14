Велосипедистка Басова зайняла 8-е місце в спринті на Чемпіонаті світу
19:02, 14 квітня 2017Інше
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Українка вибула з боротьби на стадії 1/4 фіналу.
Любов Басова зайняла 8-е місце в спринті ЧС / xsport.ua
У Гонконзі завершився черговий змагальний день Чемпіонату світу з велоспорту, де у жіночому спринті одна з претенденток на медалі - україна Любов Басова - зайняла 8-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.
Наша спортсменка вибула з боротьби на сталії чвертьфіналу і посіла підсумкове 8-е місце.
У фіналі олімпійська чемпіонка Ріо в спринті Крістін Фогель з Німеччини була швидше австралійки Стефані Мортон. У боротьбі за бронзу Вай Ше Лі з Гонконгу обігнала Симону Крупецкайте з Литви.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в Гонконгу проходить з 12 по 16 квітня. За підсумками трьох днів змагань на рахунку збірної України немає жодної нагороди.
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