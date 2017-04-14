Збірна України з футзалу зберегла місце у Топ-5 рейтингу УЄФА
Наша команда виграла всі матчі відбіркового турніру до Євро-2018 в Києві.
Союз європейських футбольних асоціацій опублікував новий рейтинг національних збірних з футзалу, в якому збірна України зберегла 5-е місце, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Підопічні Олександра Косенка виграли всі три матчі відбіркового турніру до Євро-2018, який проходив у київському Палаці спорту. Зокрема, наша команда обіграла збірну Хорватії (2:1).
При цьому всі сім збірних, які очолюють рейтинг УЄФА, стали переможцями своїх груп і володарями путівок на Євро. І тільки дві команди не зуміли набрати максимальну кількість очок - команди Іспанії та Італії по разу зіграли внічию.
Рейтинг УЄФА (Топ-20)
1. Іспанія – 1872
2. Росія – 1762
3. Італія – 1608
4. Португалія – 1582
5. УКРАЇНА – 1500
6. Казахстан – 1462
7. Азербайджан – 1445
8. Хорватія – 1427
9. Словенія – 1387
10. Сербія – 1362
11. Чехія – 1267
12. Білорусь – 1242
13. Румунія – 1229
14. Нідерланди – 1204
15. Польща – 1193
16. Бельгія – 1186
17. Франція – 1180
18. Угорщина – 1173
19. Словаччина – 1164
20. Македонія – 1128.