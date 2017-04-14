На чемпіонаті Європи з шахів у групу лідерів увійшли сестри Музичук та Жукова

У Ризі (Латвія) завершилися партії перших трьох турів чемпіонату Європи з шахів, де відразу три українки входять в групу лідерів, повідомляє офіційний сайт турніру.

Лідером змагання є Нана Дзагнідзе з Грузії, у якої 3 очки. Далі йде група з 25 спортсменів, які набрали по 2,5 очка. Серед них - сестри Анна та Марія Музичук та Наталія Жукова.

В 4-му турі, партії якого стартують сьогодні вдень, Анна Музичук буде грати чорними фігурами проти Дзагнідзе.

Чемпіонат Європи проходить в Ризі з 10 по 22 квітня