До юнацького Олімпійського фестивалю в Дьорі залишилося 100 днів

09:32, 14 квітня 2017
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У змаганнях візьмуть участь 2,5 тисячі спортсменів з усієї Європи віком від 14 до 18 років.

Українські спортсмени планують виступити у шести видах спорту на змаганнях в Дьорі / noc-ukr.org

Сьогодні, 14 квітня, залишається рівно 100 днів до старту XIV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю, який вперше у своїй історії прийматиме угорське місто Дьор, повідомляє Національний олімпійський комітет України.

2500 найсильніших атлетів віком від 14 до 18 років з 50 країн континенту боротимуться за нагороди найпрестижнішого юнацького форуму у 10 видах спорту, а саме: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, баскетболі, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, гандболі, дзюдо, плаванні, тенісі та волейболі.

Планується, що українці будуть захищати кольори національного прапора у 6 з них: легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, велоспорті, веслуванні на байдарках і каное, дзюдо та плаванні.

Мер міста Дьор та президент Національного олімпійського комітету Угорщини Жолт Боркай схвально відгукнувся щодо підготовки до XIV ЄЮОФ-2017: «Зведення об’єктів рухається в хорошому темпі, всі будівельні роботи будуть завершені наприкінці травня. Уряд надає всебічну фінансову підтримку, адже розуміє, що нова інфраструктура відкриває нові можливості для жителів Дьору, нашої молоді, а також сприяє проведенню різноманітних міжнародних змагань у майбутньому».

Наразі олімпійські об’єкти відвідали представники федерацій видів спорту, які представлені у програмі Фестивалю, а вже 25 квітня шефи-місії команд з 50 країн Європи на власні очі зможуть пересвідчитись у всіх позитивних зрушеннях.

Наприкінці травня Олімпійський вогонь Європейського юнацького олімпійського фестивалю прибуде до Дьора, щоб 23 липня дати старт престижним змаганням.

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Теги: #Угорщина#Олімпіада#збірна України