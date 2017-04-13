Українські дзюдоїсти завоювали медалі на етапі Кубку Європи в Чехії
У місті Теплице відбулися змагання, золоту нагороду в яких виборов Марат Крижанський.
Українські дзюдоїсти віком до 18 років вибороли «золото» і «бронзу» на етапі Кубку Європи у чеському місті Теплице. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
Змагання пройшли в рамках другого етапу відбору представників дзюдо на літній Європейський юнацький олімпійський фестиваль-2017.
«Золото» у ваговій категорії до 81 кг здобув українець Марат Крижанський, бронзові нагороди вибороли Вадим Чернов (60 кг) та Сергій Востренков (73 кг).
Всі троє наших спортсменів перебувають у розширеному списку кандидатів до юнацької олімпійської збірної команди України на Європейський юнацький олімпійський фестиваль, який відбудеться в угорському Дьорі з 23 по 30 липня 2017 року. Ці змагання є найпрестижнішими стартами серед юних спортсменів континенту.