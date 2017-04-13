Олімпійський чемпіон Верняєв візьме участь у чемпіонаті Європи
Українські гімнасти визначилися зі складом на європейську першість
Тренерський штаб збірної України зі спортивної гімнастики визначився зі складом на чемпіонат Європи, повідомляє Національний олімпійський комітет.
Збірна України буде представлена своїм потужним складом на чолі з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим та медалістом Ігорем Радівіловим.
Склад збірної України
Жінки: Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Яна Федорова.
Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков, Андрій Сенічкін.
На цьогорічному чемпіонаті спортсмени змагатимуться лише в індивідуальній першості. Близько 274 гімнастів боротимуться за перші європейські титули нового олімпійського циклу.
Чемпіонат Європи прийматиме румунське місто Клуж-Напока з 19 по 23 квітня.