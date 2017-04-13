Олімпійський чемпіон Верняєв візьме участь у чемпіонаті Європи

Тренерський штаб збірної України зі спортивної гімнастики визначився зі складом на чемпіонат Європи, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Збірна України буде представлена своїм потужним складом на чолі з олімпійським чемпіоном Олегом Верняєвим та медалістом Ігорем Радівіловим.

Склад збірної України

Жінки: Ангеліна Радівілова, Діана Варинська, Валерія Осипова, Яна Федорова.

Чоловіки: Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Едуард Єрмаков, Євген Юденков, Андрій Сенічкін.

На цьогорічному чемпіонаті спортсмени змагатимуться лише в індивідуальній першості. Близько 274 гімнастів боротимуться за перші європейські титули нового олімпійського циклу.

Чемпіонат Європи прийматиме румунське місто Клуж-Напока з 19 по 23 квітня.