Три українки - у топ-10 світового рейтингу зі спортивної боротьби

Міжнародна федерація боротьби опублікувала оновлені версії світових рейтингів по ваговим категоріям. Відразу три українки у своїх вагових категоріях йдуть в топ-10, повідомляє Sport Arena.

Найвище серед українок розташувалася чемпіонка світу 2014 року Юлія Ткач — вона йде третьою у ваговій категорії до 63 кг, поступаючись тільки Рісако Каваї (Японія) і Марії Мамашук (Білорусь).

Тетяна Кіт йде сьомою у рейтингу у ваговій категорії до 55 кг. Лідирує там інша японка — Маю Мукаіда. Ще одна представниця України, Оксана Гергель, посідає 9-е місце в рейтингу до 60 кг.

Напередодні представники України завоювали 5 медалей на міжнародному турнірі з боротьби «Дан Колов — Микола Петров» в Болгарії, який є одним із ключових етапів підготовки до чемпіонату Європи.

Юлія Ткач перемогла у ваговій категорії до 63 кг. Ален Засєєв став кращим у вільній боротьбі у ваговій категорії до 125 кг.

Срібло завоювали Алла Черкасова (до 69 кг) і Микола Кучмій (греко-римська боротьба, до 130 кг). Євген Савета завоював бронзу в греко-римській боротьбі у ваговій категорії до 98 кг

Чемпіонат Європи зі спортивної боротьби стартує 2 травня в Сербії.