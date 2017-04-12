Збірні України та Німеччини оприлюднили склади на матч Кубка Федерації з тенісу
Лідери двох команд Еліна Світоліна і Анжеліка Кербер, швидше за все, зіграють один з одним в Штутгарті.
Капітани збірних України та Німеччини з тенісу Михайло Філіма і Барбара Ріттнер оголосили склади своїх команд на матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між командами Німеччини та України.
Матч відбудеться в німецькому Штутгарті 22-23 квітня.
Читайте такожСвітоліна заявила, що зіграє за збірну України в Кубку Федерації проти Німеччини До складу нашої збірної увійшли 13-я ракетка світу Еліна Світоліна, 43-я в світовому рейтингу Леся Цуренко, Ольга Савчук (№323) та Надія Кіченок (№400).
Команду Німеччини будуть представляти лідер рейтингу WTA Анжеліка Кербер, Лаура Зигмунд (№37), Юлія Гергес (№46) та Каріна Віттхефт (№69).
За 1 годину до початку церемонії відкриття матчу капітани можуть внести зміни в початкові склади.