Рукопашний бій у Верховній Раді назвали національним видом спорту

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект змін до закону «Про фізичну культуру і спорт» (щодо визнання національних видів спорту, реєстраційний номер 5324).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 229 із 349 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов заявив на засіданні парламенту, що «за роки незалежності України почали відроджуватися і розвиватися види спорту, які виросли з українських традицій, серед яких є і відновлені види, засновані на вікових народних традиціях - бойовий гопак, спас, рукопашний бій, асгарда і ін.».

Він зазначив, що метою законопроекту є необхідність визначення на законодавчому рівні поняття національних видів спорту. На його переконання, це дозволить розвивати такі види спорту.

Законопроектом передбачено, що у разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статусу національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національних видів спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.

Після прийняття законопроекту в першому читанні голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав: «Я сам займався багато років гопаком, бойовим гопаком. І я впевнений, що сьогодні ми дали нове дихання для того, щоб ми змогли вивести на новий рівень національні види спорту».