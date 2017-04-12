Українська тенісистка Катерина Козлова пробилася у чвертьфінал у Стамбулі за 53 хвилини
13:02, 12 квітня 2017Інше
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Катерина Козлова легко розправилася з опоненткою з Болгарії в двох сетах.
Катерина Козлова вийшла в 1/4 фіналу турніру ITF / xsport.ua
Українська тенісистка Катерина Козлова пробилася у чвертьфінал турніру ITF Womens Circuit в Стамбулі, здолавши представницю Болгарії Юлію Терзійську – 6:3, 6:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч тривав 53 хвилини, протягом яких українка реалізувала сім брейк-пойнтів, не зробила жодного ейса і чотири рази помилилася на подачі.
У чвертьфіналі турніру з призовим фондом 60 тисяч доларів Козлова зіграє з переможницею пари Магдалена Френх (Польща) - Поліна Кудерметова (Росія).
Відзначимо, що в першому раунді українська тенісистка, посіяна в Стамбулі під першим номером, перемогла росіянку Ольгу Дорошину.,
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