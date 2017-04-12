Стали відомі вісім команд-учасниць Євро-2018 з футзалу

Стали відомі 8 з 12 команд-учасниць плей-офф чемпіонату Європи з футзалу, який у 2018-му році пройде в Словенії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Крім команди країни-організатора турніру Словенії, у фінал Євро потрапили сім переможців відбіркових груп - Італія, Азербайджан, Україна, Португалія, Іспанія (діючий чемпіон Європи), Казахстан і Росія.

Читайте такожЗбірна України з футзалу в кінцівці здобула вольову перемогу над Хорватією і пробилася на Євро-2018Учасниками стикових матчів за останні чотири путівки на Євро стали команди Грузії, Угорщині, Хорватії, Румунії, Сербії, Польщі, Чехії та Франції

Стикові матчі (по одному вдома і на виїзді) відбудуться 10-13 і 24-27 вересня 2017 року. У них зіграють сім команд, що посіли другі місця в групах основного раунду, а також збірна Польща - найкраща серед тих, що фінішували на третьому місці. Жеребкування "стиків" відбудеться 6 липня.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з футзалу пройде в Словенії з 30 січня по 10 лютого 2018 року.