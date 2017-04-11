Збірна України з футзалу в кінцівці здобула вольову перемогу над Хорватією і пробилася на Євро-2018

Збірна України з футзалу обіграла в київському Палаці спорту збірну Хорватії - 2:1 і вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи 2018 року. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Останній поєдинок відбіркового етапу за участю квартету збірних (крім українців і хорватів брали участь Бельгія і Чорногорія) перетворився на ключовий. Після двох турів Україна і Хорватія йшли без втрат - у кожної в активі було по шість очок. Пряма путівка у фінальну частину Євро-2018 була, втім, лише одна. Хорвати мали кращу різницю забитих і пропущених м'ячів, тому їх влаштовувала і нічия.

На матчі були присутні спортивні VIP-персони. Гостей підтримували на трибунах відомі хорватські футболісти Даріо Срна і Домагой Віда. Крім того, були помічені ветерани київського "Динамо" 80-х років - Олексій Михайличенко, Олег Протасов і Василь Рац.

Збірна Хорватії відзначилася першою - на 12-й хвилині Єловчич з правого флангу пробив точно в ближню дев'ятку. 0:1. Відповідь збірної України не змусила себе чекати: вже через дві хвилини Білоцерківець розіграв хитру комбінацію з Журбою і відправив м'яч у порожні ворота.

У другій половині гри хорвати, здавалося, зуміли засушити гру. Моменти у нашої збірної з'являлися зрідка, зате суперники гостро виходили у контратаки: на 31-й хвилині гри Новак влучив у стійку.

Все з ніг на голову перевернув гол Разуванова на 37-й хвилині, коли Володимир потужно пробив здалеку під поперечину і домігся успіху.

До кінця зустрічі залишалося 3 хвилини 20 секунд. Хорвати тут же зняли з гри воротаря, випустивши п'ятого польового гравця. Напруга була на межі, але збірна України грамотно розпорядилася часом і не дала суперникам нанести вирішальний удар. Фінальна сирена прозвучала, зафіксувавши чудову перемогу українців з рахунком 2:1.

Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Косенко був емоційний після гри:

"Дуже задоволений грою та самовіддачею нашої команди. Спасибі трибунам Палацу спорту, які гнали наших хлопців вперед. Сил зараз не залишилося, але заради таких моментів варто жити".

Україна - Хорватія 2:1

Голи: Єловчич (12), Білоцерківець (14), Разуванов (37).

Бельгія - Чорногорія - 2:1

Збірна України набрала максимальну кількість очок у групі - дев'ять - і посіла перше місце, безпосередньо пробившись у фінальну частину чемпіонату Європи, яка відбудеться у лютому 2018 року в Словенії.

Нагадаємо, футбольні збірні Хорватії та України також є суперниками в кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. 24 березня в Загребі підопічні Андрія Шевченка поступилися "картатим" - 0:1.