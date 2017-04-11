Завдяки підтримці Dzidzio матчі фінальної серії волейбольної Суперліги зібрали у Львові ажіотаж

У Львові відбулися перші матчі фінальної серії чоловічої Суперліги України з волейболу. У протистояннях зійшлися львівський "Барком-Кажани" та багаторазовий чемпіон країни "Локомотив" (Харків). Про це повідомляє Федерація волейболу України.

За регламентом турніру, фінальна серія триває до трьох перемог однієї з команд. Загалом чемпіонат України цього сезону відбувався у три етапи. На першому та другому етапах, які проходили за круговою системою, львівський "Барком-Кажани" посідав перше місце, а харківський "Локомотив" був другим.

В очних протистояннях до трьох перемог команди мають поділити між собою золоті та срібні нагороди чемпіонату.

Перші два матчі виявилися досить різні. Об'єднувало їх лише одне - великий ажіотаж на трибунах львівського Палацу спорту "Галичина". Свою справу зробила і реклама - відвідати поєдинки активно заохочував відомий поп-виконавець Dzidzio. У перший день на матчі були присутні 1000 глядачів, а наступного дня глядацька аудиторія склала 800 людей.

У стартовій зустрічі перевага була повністю за господарями. Лише у третій партії львівські волейболісти дозволили собі розслабитися. Загалом же підопічні литовського тренера Угіса Крастіньша були кращими у більшості компонентів.

«Барком-Кажани» - «Локомотив» - 3:1 (25:21, 25:23, 25:27, 25:14)

Наступного дня харків'яни продемонтрували характер. Лідер "Локомотива" Олег Плотницький атакував різноманітніше і провів, можливо, найкращий матч у нинішньому сезоні. На допомогу Плотницькому вчасно приходив Ілля Ковальов. У підсумку - перемога "залізничників" у другій грі.

«Барком-Кажани» - «Локомотив» - 1:3 (23:25, 25:16, 18:25, 22:25)

Рахунок у серії - 1:1. Продовження видовищного волейбольного спектаклю очікується вже 21-го та 22 квітня на арені харківського Палацу спорту «Локомотив».

У серії за бронзові нагороди волейбольний клуб "Вінниця" двічі з рахунком 3:0 обіграв удома "Новатор" з Хмельницького. Рахунок у цьому протиястоянні - 2:0, і наступна гра може бути вирішальною.