Чоловіча збірна України з тенісу опустилася на 10 місць у рейтингу Кубка Девіса
Команда займає 33-е місце.
Чоловіча збірна України з тенісу опустилася в новому рейтингу Кубка Девіса на 10 місць, повідомляє офіційний сайт змагань.
Команда перемістилася з 23-го на 33-е місце.
На рахунку збірної України 1037,5 бали.
У минулі вихідні збірна України програла команді Португалії в матчі Першої групи Євро-Африканської зони (другий за значимістю дивізіон після Світової групи) з рахунком 1:4. У складі команди з різних причин були відсутні всі три лідери - Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. У зв'язку з цим капітан збірної України Андрієм Медведєв змушений був зібрати експериментальний склад, який не зміг на рівних протистояти лідерам збірної Португалії.
Як повідомляв УНІАН, у вересні нашу команду чекає протистояння зі збірною Ізраїлю за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони. У разі поразки від ізраїльтян в українців буде ще один шанс залишитися у другому за значущістю дивізіоні - у грі проти невдахи матчу Австрія - Румунія
Кубок Девіса. Рейтинг збірних
1 (1). Аргентина — 26920,00
2 (2). Великобританія — 23809,07
3 (3). Франція – 17743,75
4 (5). Бельгія – 16030,00
5(4). Хорватія – 13596,26
6(6). Швейцарія – 12025,00
7(8). Австралія – 11200,00
8(9). Сербія – 10625,00
9(7). Чехія – 8562,5
10(10). Італія – 6783,13 ...
32 (22). Україна – 1037,5