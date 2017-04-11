Чоловіча збірна України з тенісу опустилася на 10 місць у рейтингу Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу опустилася в новому рейтингу Кубка Девіса на 10 місць, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команда перемістилася з 23-го на 33-е місце.

На рахунку збірної України 1037,5 бали.

У минулі вихідні збірна України програла команді Португалії в матчі Першої групи Євро-Африканської зони (другий за значимістю дивізіон після Світової групи) з рахунком 1:4. У складі команди з різних причин були відсутні всі три лідери - Олександр Долгополов, Сергій Стаховський та Ілля Марченко. У зв'язку з цим капітан збірної України Андрієм Медведєв змушений був зібрати експериментальний склад, який не зміг на рівних протистояти лідерам збірної Португалії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні нашу команду чекає протистояння зі збірною Ізраїлю за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони. У разі поразки від ізраїльтян в українців буде ще один шанс залишитися у другому за значущістю дивізіоні - у грі проти невдахи матчу Австрія - Румунія

Кубок Девіса. Рейтинг збірних

1 (1). Аргентина — 26920,00

2 (2). Великобританія — 23809,07

3 (3). Франція – 17743,75

4 (5). Бельгія – 16030,00

5(4). Хорватія – 13596,26

6(6). Швейцарія – 12025,00

7(8). Австралія – 11200,00

8(9). Сербія – 10625,00

9(7). Чехія – 8562,5

10(10). Італія – 6783,13 ...

32 (22). Україна – 1037,5