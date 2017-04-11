Стаховський програв у першому колі тенісного турніру в Марокко
10:33, 11 квітня 2017Інше
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Українець у двох сетах поступився іспанцеві Робредо.
Стаховський програв у першому ж матчі в Марокко / sportonline.ua
В Маракеші (Марокко) стартував тенісний турнір серії ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II, де в матчі першого кола українець Сергій Стаховський поступився Томмі Робредо з Іспанії, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6.
Українець мав шість брейк-поінтів по ходу гри, але жоден не зумів реалізувати. У той же час, суперник використовував дві з двох спроб, вигравши по одному гейму на подачі суперника в кожному з сетів.
Матч тривав 1 годину 18 хвилин.
Таким чином, рахунок особистих зустрічей став 3:1 на користь Робредо.
Турнір у Марокко проходить з 10 по 16 квітня.
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