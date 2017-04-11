Стаховський програв у першому колі тенісного турніру в Марокко

В Маракеші (Марокко) стартував тенісний турнір серії ATP World Tour 250 - Grand Prix Hassan II, де в матчі першого кола українець Сергій Стаховський поступився Томмі Робредо з Іспанії, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6.

Українець мав шість брейк-поінтів по ходу гри, але жоден не зумів реалізувати. У той же час, суперник використовував дві з двох спроб, вигравши по одному гейму на подачі суперника в кожному з сетів.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин.

Таким чином, рахунок особистих зустрічей став 3:1 на користь Робредо.

Турнір у Марокко проходить з 10 по 16 квітня.