На чемпіонаті світу з велоспорту виступлять 9 українських спортсменів

Турнір стартує 12 квітня в Гонконзі.

У найближчу середу, 12 квітня, в Гонконзі стартує чемпіонат світу з велосипедного спорту, повідомляє НОК України. На головному старті сезону українська команда буде представлена своїм найсильнішим складом - заявка нашої збірної налічує 9 спортсменів. Читайте такожУкраїнські велосипедисти вибороли дві медалі на етапі Кубка світу в Лос-АнджелесіСклад збірної України: чоловіки: Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гриньов, Тарас Шевчук. жінки: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячина, Ганна Нагорна, Олена Старікова. Як повідомляв УНІАН, ЧС триватиме до неділі, 16 квітня.

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