На чемпіонаті світу з велоспорту виступлять 9 українських спортсменів
16:06, 10 квітня 2017Інше
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Турнір стартує 12 квітня в Гонконзі.
Любов Басова очолить жіночу збірну України на чемпіонаті світу / xsport.ua
У найближчу середу, 12 квітня, в Гонконзі стартує чемпіонат світу з велосипедного спорту, повідомляє НОК України.
На головному старті сезону українська команда буде представлена своїм найсильнішим складом - заявка нашої збірної налічує 9 спортсменів.
Читайте такожУкраїнські велосипедисти вибороли дві медалі на етапі Кубка світу в Лос-АнджелесіСклад збірної України:
чоловіки: Андрій Винокуров, Роман Гладиш, Віталій Гриньов, Тарас Шевчук.
жінки: Любов Басова, Тетяна Клімченко, Оксана Клячина, Ганна Нагорна, Олена Старікова.
Як повідомляв УНІАН, ЧС триватиме до неділі, 16 квітня.
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