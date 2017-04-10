Збірна України з тенісу зіграє з Ізраїлем за право залишитися в Першій групі Кубка Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу проведе матч плей-офф Кубка Девіса за право залишитися в Першій групі Євро-Африканської зони проти команди Ізраїлю, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч відбудеться 15-17 вересня в Ізраїлі.

Переможець цього матчу збереже за собою місце у другому за значущістю дивізіоні турніру після Світової групи. Переможений отримає ще один шанс залишитися в Першій групі. Паралельно буде проходити матч Австрія - Румунія, з невдахою якого і зіграє команда, що програла матч Ізраїль - Україна.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні збірна України програла команді Португалії з рахунком 1:4 і втратила шанси вийти в плей-офф Світової групи - компанії 16 команд, які безпосередньо оскаржують Кубок Девіса.