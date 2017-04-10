Світоліна зберегла 13-е місце у світовому тенісному рейтингу
Всього в Топ-100 рейтингу представлені три наші спортсменки.
У понеділок Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, згідно з яким українка Еліна Світоліна зберегла 13-ту позицію, повідомляє офіційний сайт організації.
На рахунку нашої спортсменки 3740 очок, набраних в 22 турнірах за останні 12 місяців.
У свою чергу, Леся Цуренко опустилася з 41-го на 43-е місце, а Катерина Бондаренко піднялася з 92-го на 91-е місце. На підході до Топ-100 Катерина Козлова. яка на цьому тижні піднялася зі 112-го на 111-е місце.
У десятці найсильніших відбулася одна зміна. З групи найсильніших вибула американка Вінус Вільямс, яку замінила її співвітчизниця Медісон Кіс.
Рейтинг WTA на 10.04.2017 р.
1 (на минулому тижні - 1). Анжеліка Кербер (Німеччина) – 7335 очок
2 (2). Серена Вільямс (США) – 7010
3 (3). Кароліна Плишкова (Чехія) – 6020
4 (4). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 5065
5 (5). Симона Халеп (Румунія) – 5022
6 (6). Гарбін Мугуруса (Іспанія) — 4790
7 (7). Йоханна Конта (Великобританія) – 4330
8 (8). Агнешка Радванська (Польща) – 4290
9 (9). Світлана Кузнєцова (Росія) – 4025
10 (11). Медісон Кіс (США) – 3857
... 13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 3740
43 (41). Леся Цуренко (Україна) – 1270
91 (92). Катерина Бондаренко (Україна) – 670
111 (112). Катерина Козлова (Україна) – 524