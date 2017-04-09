Українка фінішувала другою на марафоні серії IAAF Silver Label Road Races в Німеччині

Українка Наталія Легонькова фінішувала другою на марафоні HAJ Hannover Marathon, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Марафон входив до однієї з найпрестижніших легкоатлетичних серій, IAAF Silver Label Road Races, і відбувався 9 квітня у Ганновері (Німеччина).

Легонькова подолала дистанцію за 2:33.20 год. Швидше марафон у Ганновері пробігла лише Фате Тола, яка представляє Німеччину (2:27.48 год). Ще одна українка, Тетяна Вернигор, з результатом 2:38.48 год фінішувала четвертою.