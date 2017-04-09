Збірна України з міні-футболу переграла Чорногорію і оскаржить перше місце у відборі Євро

У столичному Палаці спорту завершився матч 2-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з міні-футболу 2018 року, в якому збірна України обіграла команду Чорногорії, повідомляє Асоціація футзалу України.

Матч завершився з рахунком 4:2.

В іншому матчі команда Хорватії обіграла збірну Бельгії з великим рахунком 6:1.

Таким чином, за підсумками двох днів у команд Хорватії та України по дві перемоги. У заключний день змагань (вівторок, 11 квітня) команди в очному протистоянні розіграють 1-е місце в турнірній таблиці.

Україна – Чорногорія – 4:2

Голи: Новак (4), Педяш (6), Шотурма (29), Журба (35) – Байович (4, 8)

Бельгія – Хорватія – 1:6 (1:4)

Голи: Андан, 20 - Сутонь (5), Новак (11), Маринович (13, 25) Грцич 16, Матошевіч (37).