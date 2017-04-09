Збірна України програла Португалії в матчі Кубка Девіса

У Лісабоні завершилася четверта гра матчу першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса, в якій Артем Смирнов поступився Жоао Соузі, а збірна України програла із загальним рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт турніру.

Смирнов програв з рахунком 6:7 (3), 6:7 (2), 2:6.

Читайте такожПісля першого ігрового дня Україна програє Португалії в Кубку Девіса - 0:2Наш спортсмен зумів протриматися на рівних з суперником у двох партіях, доля яких вирішувалася на тай-брейках. Тим не менш, обидва сети виграв Соуза. А в третій партії перевагу португальця вже було досить великим і він дозволив Смирнову взяти лише два гейми.

Нагадаємо, що напередодні наш дует Денис Молчанов / Артем Смирнов обіграли португальців Гаштао Еліаша / Жоао Соузу - 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Як повідомляв УНІАН, матч Португалія - Україна проходить з 7 по 9 квітня.