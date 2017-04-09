Анбеса Ленчо виграв київський півмарафон

Переможцем сьомого Київського півмарафону Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017 став Анбеса Ленчо з Ефіопії, повідомили УНІАН, в прес-службі змагань.

Він першим подолав дистанцію 21, 0975 км з часом 01:03:57. Анбеса встановив новий рекорд траси. Попередній рекорд був встановлений у 2016 році Тарасом Сало, який фінішував з часом 1:04.41.

“Я почуваюся дуже щасливим. Не можу сказати, що забіг був легким, погода, як на мене, дещо прохолодна та вітряна. Взагалі, усе пройшло чудово. Особливо сили протягом дистанції я не розподіляв, а просто біг в одному темпі. Півмарафон - не єдина відстань, яку я можу бігти - зазвичай, беру участь у забігах різної довжини. Сьогодні мене підтримувала подруга, яка також брала участь у забігу разом зі мною”, - поділився враженнями після забігу переможець.

Цього року серед чоловіків другим та третім фінішували на головній дистанції Київського півмарафону поляк Шимон Кулька з часом 01:05:26 та українець Роман Романенко з часом 01:05:41 відповідно. Відзначимо, що Роман також став переможцем Чемпіонату України, що проходив під час Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2017.

Перемогу серед жінок на дистанції 21 км здобула Бейене Белайнеш з Ефіопії, показавши найкращий час - 01:13:58.

Наступною фінішувала українка Софія Яремчук з часом 01:15:04, яка стала чемпіонкою України серед жінок. Третє місце посіла ще одна українка Віра Овчарук, її час - 01:16:19.

Як повідомляв УНІАН, цього року Київський півмарафон претендує на отримання бронзового лейблу, що присуджується всесвітнью федерацією IAAF. Для отримання цього статусу організатори бігової події повинні виконати ряд вимог, одна з яких - участь 10 елітних атлетів з 4 різних країн.