Верняєв виграв Кубок світу зі спортивної гімнастики у багатоборстві

У Лондоні на арені О2 відбулися змагання у багатоборстві етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, де перемогу здобув українець Олег Верняєв, який також виграв Кубок світу в цілому, повідомляє Міжнародна федерація гімнастики.

На змаганнях у Лондоні українець показав результат в сумі багатоборства 83,864 бали.

Наш спортсмен випередив американця Доннела Віттенбурга (82,665) та представника збірної Німеччини Лукаса Даусера (81,698).

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Верняєв став срібним призером у багатоборстві, але став олімпійським чемпіоном у вправі на брусах.

У загальному заліку Кубка світу в українця 175 балів і він значно випередив Даусера. Раніше Верняєв посів 2-е місце на етапі КС в Нью-Арку (США) і переміг на етапі в Штуттгарті (Німеччина).