Збірна України виграла парну зустріч у Кубку Девіса, зберігши шанси на перемогу над Португалією

Сьогодні в рамках матчевої зустрічі збірних Португалії та України в Кубку Девіса (Перша група Євро-Африканської зони) відбувся один поєдинок.

Український дует Артем Смирнов/Денис Молчанов зустрічався з парою Гаштао Еліаш/Жоао Соуза, повідомляє офіційний сайт змагань.

Після невдалого для збірної України першого дня наш тандем здобув важливе очко і подарував надію на перемогу у матчі.

Перед початком парної зустрічі Андрій Медведєв вніс зміни в заявку — у дуеті з Денисом Молчановим вийшов Артем Смирнов, який замінив Іллю Білобородько. Українці грають в тандемі з 2008 року, а в нинішньому сезоні стали переможцями на двох «ф'ючерсах» поспіль. Єдиний спільний матч у складі "синьо-жовтих" Денис та Артем зіграли до цього в минулому році, програвши австрійцям.

Поєдинок з португальцями почався також невдало - поразка в першому сеті 5:7.

Після цього українська пара переломила хід зустрічі і змусила суперників помилятися. У другій партії перевага "синьо-жовтих" була дуже відчутною - 6:1. Третій і четвертий сети також завершилися на нашу користь.

Підсумковий рахунок: Смирнов/Молчанов - Еліаш/Соуза - 5:7, 6:1, 6:3, 6:4.

Таким чином, загальний рахунок у матчі став 2:1 на користь Португалії.

У неділю відбудуться матчі в одиночному розряді. Спочатку між собою зустрінуться Соуза і Смирнов, а потім настане черга Еліаша і Микити Маштакова.