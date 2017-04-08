Збірна України з футзалу обіграла Бельгію у відборі на Євро-2018

Збірна України стартувала в Основному раунді відбіркового етапу чемпіонату Європи-2018 з перемоги.

В суботу, в перший ігровий день турніру у Києві "синьо-жовті" обіграли команду Бельгії з рахунком 1:0, повідомляє Sport Arena.

Єдиний гол у матчі українцям вдалося провести наприкінці першого тайму — одна з багатьох атак господарів завершилася дальнім ударом Сергія Коваля в дальній кут. 1:0.

Господарі володіли вагомою перевагою і мали багато шансів збільшити рахунок. Ударом у штангу відзначився Сергій Журба, кілька разів потужно пробивав Микола Грицина.

Бельгійці активізувалися після перерви. Гості провели кілька чудових контратак, але Євген Іваняк був на висоті і зберіг ворота сухими. В кінцівці матчу бельгійці грали з польовим гравцем, але до удару справу так і не довели.

У результаті, мінімальна перемога збірної України.

В іншому матчі першого дня збірна Хорватії в балканському дербі розгромила Чорногорію - 4:0.

Євро-2018. Кваліфікація. Основний раунд

Україна — Бельгія 1:0

Гол: Коваль (15)

Україна: Іваняк — Чепорнюк, Коваль, Журба, Білоцерківець — Шотурма, Мих. Грицина, Мик.Грицина, Разуванов — Новак, Педяш, Зварич, Корсун — Ципун.

Київ, Палац спорту. 2 500 глядачів

Хорватія — Чорногорія 4:0