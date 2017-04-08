Українка Анастасія Лисенко завоювала три срібні нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики

У суботу в хорватському Спіліті, в передостанній день чемпіонату Європи з важкої атлетики українка Анастасія Лисенко виборола три срібні нагороди, повідомляє офіційний сайт змагань.

Змагання проводилися у суперважкій категорії понад 90 кілограмів.

Лисенко посіла друге місце у кожній вправі, спочатку піднявши над головою 125 кг у ривку, а потім додавши до них 152 кг у поштовху. У сумі показник нашої спортсменки склав 277 кг, що також стало другим результатом у підсумковому заліку. Таким чином, українська спортсменка виборола три срібні нагороди чемпіонату континенту.

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Третє місце - за Крістіною Магат з Угорщини.

Ще одна українська учасниця - Ганна Макарова опинилася на шостому місці у кожному заліку.