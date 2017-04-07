Після першого ігрового дня Україна програє Португалії в Кубку Девіса - 0:2

Дебютант збірної України Микита Маштаков невдало зіграв з лідером португальської збірної Жоао Соузою у другому матчі поєдинку Першої Євро-Африканської зони Кубка Девіса. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Микита, якому в березні виповнилося 18, раніше виступав лише на «ф'ючерсах» і змаганнях з однолітками.

Порівняно з тенісним марафоном у виконанні Гаштао Еліаша і Артема Смирнова другий матч дня вийшов коротким. Соуза всього за 80 хвилин підтвердив свій статус фаворита.

За підсумками п'ятниці збірна України поступається господарям корту з рахунком 0:2, що зводить шанси вийти в плей-офф Світової групи практично до мінімуму.

Завтра о 17:00 за Києвом почнеться парна зустріч між дуетами Еліаш/Соуза проти Іллі Білобородька та Дениса Молчанова.

2-й матч

Жоао Соуза (Португалія) — Микита Маштаков (Україна) — 6:0, 6:3, 6:0