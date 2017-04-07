Роджер Федерер відмовився від участі у двох турнірах і відпочине перед Ролан Гарросом

Швейцарський тенісист Роджер Федерер відмовився від виступу на двох великих грунтових турнірах серії АТР-1000 - в Мадриді та Римі, повідомляє Sport Arena.

Наступна поява Роджера на корті відбудеться тільки в кінці травня, коли в Парижі стартує Відкритий чемпіонат Франції. Таким чином, після блискучих перемог Федерера на турнірах Masters в Індіан-Уелсі і Майамі його відпустка триватиме два місяці.

Поточний сезон складається для Федерера надзвичайно успішно. 35-річний ветеран встиг виграти Australian Open, два "мастерса" і повернувся у топ-4 рейтингу АТР. Федерер став беззаперечним лідером Чемпіонської гонки, що майже гарантує йому участь на Підсумковому турнірі АТР.