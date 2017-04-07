Тенісисти Португалії повели в рахунку в матчі зі збірною України в Кубку Девіса
Стартовий поєдинок тривав п'ять сетів і включив у себе два тай-брейки.
У п'ятницю в Лісабоні стартував поєдинок Кубка Девіса Португалія - Україна в рамках Першої групи Євро-Африканської зони.
У першому матчі українець Артем Смирнов програв своєму візаві Гаштао Элиашу, повідомляє офіційний сайт змагань.
Суперник українського спортсмена вважався фаворитом зустрічі. Смирнову все ж вдалося нав'язати боротьбу, хоча спочатку все було явно не на користь нашого тенісиста.
Еліаш виграв дві перші партії 6:4, 7:6(1) і міг завершувати цей поєдинок вже в третьому сеті, коли повів на тай-брейку 5:0! Але Смирнов не здався і зумів виграти 13-й гейм третьої партії - 8:6!
Після цього українець виграв ще один сет - 6:3 - і матч перейшов у п'яту партію.
На жаль, на більше Артема не вистачило. 1:6 - і Португалія здобуває перше очко в протистоянні з Україною.
Еліаш – Смирнов: 6:4, 7:6(1), 6:7(6), 3:6, 6:1
У ці хвилини розпочався другий матч між представниками України та Португалії. Наш співвітчизник Микита Маштаков протистоїть Жоао Соузі.