Главу МОК Томаса Баха запідозрили в корупції

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах підозрюється в причетності до корупційних схем, повідомляє ТАСС з посиланням на звіт дослідного центру Correctiv.

Згідно інформації, представленої в звіті, в період з 2005 по 2009 рік Бах, будучи на той момент віце-президентом МОК, надавав консультативні послуги компанії Ferrostaal. За контрактом з фірмою він за 20 робочих днів у році отримував 125 тисяч євро, а також по 5 тисяч євро за закордонні відрядження. Пізніше ця компанія була звинувачено у корупції і оштрафована мюнхенським судом на €140 млн.

Також до 2008 року Бах, як стверджується у звіті центру, обіймав аналогічну посаду в компанії Siemens, яка співпрацювала з МОК і отримувала від нього вигідні контракти (у тому числі - на обслуговування Олімпіади-2008 в Пекіні). Сам Бах результати розслідування центру коментувати відмовився.

Як повідомляв УНІАН, Томас Бах є президентом МОК з 10 вересня 2013 року. В минулому — президент Олімпійської спортивної конфедерації Німеччини.