Матчі відбору на Євро-2018 з футзалу у Києві: стали відомі арбітри
У суботу українська збірна у Палаці спорту розпочне турнір матчем з бельгійцями.
Завтра, 8 квітня у київському Палаці спорту двома матчами Хорватія – Чорногорія та Україна – Бельгія розпочнеться Основний раунд відбіркового етапу Євро-2018 з футзалу.
Збірна України побореться зі своїми опонентами за перше місце у групі, яке надасть право виходу до фінальної частини чемпіонату Європи. Друга позиція у квартеті - гарантія виходу до стадії плей-офф.
Стали відомі імена арбітрів та офіційних осіб, які працюватимуть на відбіркових поєдинках з 8-го по 11 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.
Арбітри:
Онджей Черни (Чехія)
Лукаш Пешко (Словаччина)
Мігель Дуарте Олівейра Кастільйо (Португалія)
Траян Єнчєв (Болгарія)
Делегатом УЄФА на матчі буде Фабріціо Ді Феліче (Італія). Спостерігач арбітражу - Педро Галан з Іспанії.
Перший ігровий день розпочнеться поєдинком Хорватія - Чорногорія о 13.00, наступними на майданчик Палацу спорту вийдуть збірні України та Бельгії (початок о 16.00).