Матчі відбору на Євро-2018 з футзалу у Києві: стали відомі арбітри

Завтра, 8 квітня у київському Палаці спорту двома матчами Хорватія – Чорногорія та Україна – Бельгія розпочнеться Основний раунд відбіркового етапу Євро-2018 з футзалу.

Збірна України побореться зі своїми опонентами за перше місце у групі, яке надасть право виходу до фінальної частини чемпіонату Європи. Друга позиція у квартеті - гарантія виходу до стадії плей-офф.

Стали відомі імена арбітрів та офіційних осіб, які працюватимуть на відбіркових поєдинках з 8-го по 11 квітня. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Арбітри:

Онджей Черни (Чехія)

Лукаш Пешко (Словаччина)

Мігель Дуарте Олівейра Кастільйо (Португалія)

Траян Єнчєв (Болгарія)

Делегатом УЄФА на матчі буде Фабріціо Ді Феліче (Італія). Спостерігач арбітражу - Педро Галан з Іспанії.

Перший ігровий день розпочнеться поєдинком Хорватія - Чорногорія о 13.00, наступними на майданчик Палацу спорту вийдуть збірні України та Бельгії (початок о 16.00).