Світоліна заявила, що зіграє за збірну України в Кубку Федерації проти Німеччини

Перша ракетка України Еліна Світоліна збирається допомогти збірній України з тенісу у матчі Кубка Федерації проти команди Німеччини. Про це вона сказала в інтерв'ю Empire Tennis Academy під час свого візиту в Трнаву (Словаччина), де зіграла з місцевими дітьми.

В кінці березня Еліна заявила, що зробить перерву у виступах на місяць. Але 22-23 квітня в Штутгарті Світоліна зіграє за збірну в Кубку Федерації.

"У найближчі тижні я буду тренуватися, потім зіграю в Кубку Федерації проти Німеччини. Потім я виступаю в Стамбулі, Мадриді, Римі і на «Ролан Гаррос», - зазначила українська спортсменка.

"Моя мета - стати першою в світі. Однак я хочу зосередитися на своїй грі, а не на рейтингу. Мені треба тренуватися, грати і віддавати всю себе. Тоді у мене не буде ніяких жалів. Треба намагатися завжди рухатися вперед і залишатися здоровою.

Читайте такожСвітоліна вибула з Топ-10 світового тенісного рейтингуПотрібно перемагати на турнірах «Великого шолома», щоб показувати стабільні хороші результати. Саме так діють кращі гравці світу", - зазначила Світоліна.

Вона додала, що вже не працює з Жюстін Енен, яка в даний момент чекає дитину.

"На початку сезону я тренувалася з Габріелем Уза, але мій основний тренер — Тьєррі Ассьен. Я хочу повноцінно попрацювати з ним в найближчі тижні. Ми будемо тренуватися в Парижі або в академії поруч зі столицею. Там багато місць, де можна грати".