Українець Пелешенко виграв у росіянина золото чемпіонату Європи з важкої атлетики

У Спліті завершилися змагання чемпіонату Європи з важкої атлетики у ваговій категорії до 85 кг., де золоту медаль у багатоборстві виграв українець Олександр Пелешенко, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш спортмен також виграв дві малі нагороди - золото у ривку і срібло у поштовху.

Читайте такожУкраїнка Хлян виграла срібло чемпіонату Європи з важкої атлетикиПелешенко підняв у ривку штангу вагою 175 кг, випередивши Артема Окулова з Росії (165) та Павла Хадасевича з Білорусі (160).

У поштовху Пелешенко підняв штангу вагою 211 кг, поступившись 1 кг. Окулову - 212. Бронза у Кшиштофа Зварича з Польщі - 199.0

В підсумку - у Пелешенка 386 кг., Окулова - 377, Зварича - 358.

Пелешенко захистив титул чемпіона Європи, завойований в 2016-му році.

Чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить в Спліті з 2 по 8 квітня.