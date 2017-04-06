Ірина Деха стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики у ривку

У Спліті (Хорватія) завершилися змагання чемпіонату Європи з важкої атлетики серед жінок, де українка Ірина Деха завоювала малу золоту медаль у ривку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка почергово підняла штангу вагою 114, 117, 120 кг. Вона, зокрема, випередила в турнірній таблиці Ліду Валентин з Іспанії (115) та Марію Вострикову з Росії (113).

Читайте такожУкраїнка Хлян виграла срібло чемпіонату Європи з важкої атлетикиНа жаль, у поштовху українка отримала "баранку", так і не зумівши підняти штангу вагою 137 кг. з трьох спроб.

У загальному заліку українка також залишилася без місця в підсумковому протоколі.

Чемпіонкою Європи у сумі багатоборства стала Валентин (252), срібло у Вострікової (238), бронза - у Соні Погосян з Вірменії (227).

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи проходить в Спліті з 2 по 8 квітня.