Матч Кубка Девіса Португалія - Україна відкриється протистоянням Еліаша і Смирнова

У Лісабоні відбулося жеребкування матчу Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса з тенісу, в якому зустрінуться збірні Португалії та України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Попередній розклад ігор по днях виглядає таким чином:

П'ятниця, 7 квітня:

• Гаштао Еліаш - Артем Смирнов

• Жоао Соуза - Микита Маштаков

(початок ігрового дня о 15:00 за Києвом)

Субота, 8 квітня:

Гаштао Еліаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Ілля Білобородько

(початок ігрового дня в 17:00 за Києвом)

Читайте такожДолгополов, Стаховський і Марченко пропустять матч Кубка Девіса з ПортугалієюНеділя, 9 квітня:

Жоао Соуза - Артем Смирнов

Гаштао Еліаш - Микита Маштаков

(початок ігрового дня о 14:00 за Києвом)

Зазначимо, що капітани команд можуть зробити заміни напередодні кожної гри. Капітаном збірної України є кращий теннист в історії нашої країни, екс-четверта ракетка світу Андрій Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, переможець матчу Портгуалия - Україна вийде в плей-офф Світової групи.