Матч Кубка Девіса Португалія - Україна відкриється протистоянням Еліаша і Смирнова
Відбулося жеребкування поєдинку з тенісу між Португалією і Україною у Першій групі Євро-Африканської зони.
У Лісабоні відбулося жеребкування матчу Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса з тенісу, в якому зустрінуться збірні Португалії та України, повідомляє офіційний сайт змагань.
Попередній розклад ігор по днях виглядає таким чином:
П'ятниця, 7 квітня:
• Гаштао Еліаш - Артем Смирнов
• Жоао Соуза - Микита Маштаков
(початок ігрового дня о 15:00 за Києвом)
Субота, 8 квітня:
Гаштао Еліаш / Жоао Соуза - Денис Молчанов / Ілля Білобородько
(початок ігрового дня в 17:00 за Києвом)
Читайте такожДолгополов, Стаховський і Марченко пропустять матч Кубка Девіса з ПортугалієюНеділя, 9 квітня:
Жоао Соуза - Артем Смирнов
Гаштао Еліаш - Микита Маштаков
(початок ігрового дня о 14:00 за Києвом)
Зазначимо, що капітани команд можуть зробити заміни напередодні кожної гри. Капітаном збірної України є кращий теннист в історії нашої країни, екс-четверта ракетка світу Андрій Медведєв.
Як повідомляв УНІАН, переможець матчу Портгуалия - Україна вийде в плей-офф Світової групи.