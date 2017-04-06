Тренер збірної України з футзалу: Хочемо довести, що гідні виступати на чемпіонаті Європи

Вийти на чемпіонат Європи 2018 року з першого місця і порадувати своїх уболівальників хорошою грою та результатом – саме такі завдання окреслив перед «синьо-жовтими» головний тренер національної збірної команди України з футзалу Олександр Косенко напередодні матчів основного раунду кваліфікації європейської першості, повідомляє прес-служба ФФУ.

"Ми намагаємося завжди ставити максимальні завдання. Тому маємо потрапити на чемпіонат Європи. У нас є час для підготовки, тому завдання може бути тільки одне - вихід на континентальну першість з першого місця у групі", - зазначає Косенко.

"Готуємося в плановому режимі. Поєднуємо теоретичні і практичні заняття, розбираємо наших суперників - Бельгію, Чорногорію і Хорватію. В першу чергу, потрібно добре підготуватися і ретельно проаналізувати сильні і слабкі сторони наших опонентів", - наголошує спеціаліст.

Читайте такожЗбірна України з футзалу готується зіграти у відборі Євро у київському Палаці спорту Оцінюючи суперників, тренер збірної України зауважив: "Всі команди хороші, тому не хотілося б говорити про фаворитів. Хорватія - дуже пристойна команда. Бельгія теж може піднести різного роду сюрпризи. До команди Чорногорії, яка є дебютантом, потрібно ставитися серйозно, не допускаючи недооцінки - за це можна одразу поплатитися. Потрібно налаштовуватися на кожного суперника і в кожній грі показати все, на що здатні".

Говорячи про кадрові втрати, Косенко зауважив: "Дмитру Сорокіну потрібна операція. На останньому тренуванні отримав травму Дмитро Бондар, він також не допоможе збірній в цих матчах. Але у нас є інші виконавці, які готові і прагнуть довести, що збірна України гідна виступати на чемпіонаті Європи".

А кажучи про підтримку вболівальників, тренер зазначив: "Це одна із важливих складових, особливо в домашніх іграх збірної. Команді дуже потрібна підтримка, і ми розраховуємо на рідні трибуни. Зі свого боку, ми спробуємо зробити все, щоб уболівальники залишилися задоволені".

Як повідомляв УНІАН, матчі відбіркового раунду Євро-2018 відбудуться в столичному Палаці спорту з 8 по 11 квітня.