15 зарубіжних команд вже заявилися на київську міжнародну велогонку Race Horizon Park 2017

Заявки на участь у київській міжнародній велогонці Race Horizon Park-2017 вже встигли подати 15 зарубіжних команд з одинадцяти країн, серед яких Азербайджан, Білорусь, Німеччина, Данія, Казахстан, Нідерланди, Італія, Польща, Сербія, США і Чехія, повідомили УНІАН у прес-службі змагань.

Реєстрація команд на велогонки Race Horizon Park for Peace, Race Horizon Park Maidan і Horizon Park Classic триватиме до 10-го травня.

Таким чином, у інших зарубіжних колективів, а також у команд з України залишається ще місяць, щоб зареєструватися для участі в традиційних київських стартах.

Вже зараз вимальовується основне протистояння, яке розгорнеться в останній уїк-енд травня на центральних вулицях Києва. Разом з двома командами з Азербайджану, Synergy Baku Cycling Project і Lokomotiv Cycling Team, а також казахстанською Vino – Astana Motors відразу три колективи представляють Азію і не збираються здаватися під натиском чисельної переваги команд з Європи. До того ж, Synergy Baku Cycling Project, одна з найяскравіших команд континентального дивізіону, везе своїх лідерів Кирила Позднякова, екс-українця Максима Аверіна і Саміра Джабраїлова, який не раз який потрапляв на подіум українських перегонів, а Vino – Astana Motors у Києві представить Олег Земляков, один з найперспективніших молодих гонщиків Казахстану.

Читайте такожМіжнародну велогонку Race Horizon Park у дні Києва будуть судити данець і поляк«Нашій команді завжди дуже подобається приїжджати в Україну і конкретно в Київ», – говорить Сьюзан Вестермайер, прес-менеджер азербайджанської Synergy Baku Cycling Project. «У минулому році ми добре виступили на Турі України і на Гран-прі Вінниці, але не змогли досягти високих результатів на Race Horizon Park. Сподіваємося, що в цьому році у нас вийде кинути виклик українській команді Kolss-BDC та іншим сильним колективам». Українсько-польський колектив з Києва під керівництвом менеджера Миколи Скоренко виграв абсолютно всі гонки в рамках Race Horizon Park, починаючи з 2013-го року, але Kolss-BDC – не єдина команда з Європи, яка буде змагатися з Synergy Baku Cycling Project в боротьбі за місця на подіумі.

З традиційно великою мотивацією до Києва приїде білоруська команда Minsk Cycling Club. Велоклуб зі столиці Білорусі планує привезти не тільки сильного спринтера Сергія Попка і відомого універсалу Костянтина Клименкова, але й українського гонщика Олександра Головаша, раніше також виступав за Kolss-BDC. Крім того, у складі команди є Станіслав Божков, який знаходиться у відмінній формі в цьому сезоні і здатний проявити себе на нерівному рельєфі. З таким складом, а також з підтримкою національної збірної Білорусі, яка теж заявилася для участі, Minsk Cycling Club здатний боротися за перемогу в кожній гонці. Це ж стосується і сильного італійського клубу GM Europa Ovini. В цьому році італійці встигли відзначитися перемогою на складній одноденці GP Adria Mobil в Словаччині, а також третім місцем у командному заліку хорватської багатоденки Istrian Spring Trophy.

Крім того, увагу на себе у списку заявлених колективів звертають регіональна команда Veloclub Ratisbona з Німеччини, серби з CCN Metalac і американська Team Novo Nordisk, за яку виступають виключно спортсмени, які страждають на цукровий діабет.

Такий великий і ранній інтерес з-за кордону не може не радувати організатора Race Horizon Park і президента Федерації велоспорту України Олександра Башенка: «Коли ми починали п'ять років тому, нам самим доводилося переконувати команди приїхати в Київ. Тепер же Race Horizon Park – впізнаваний у велосипедному світі бренд, тому багато команд континентального дивізіону буквально прагнуть виступити саме на наших перегонах».

З таким рекордним темпом реєстрації команд організаційний комітет Race Horizon Park не виключає рекордного складу учасників в цьому році. У зв'язку з цим організатори закликають українські команди, які ще не виконали формальності і не зареєструватися, поспішити з подачею заявок і не затягувати аж до 10-го травня.

Щорічна міжнародна гонка на шосе Race Horizon Park, яка проходить протягом 3-х днів і співпадає з Днем Києва, вже стала традиційним і головним спортивним святом на Майдані Незалежності, Хрещатику й центральних вулицях Києва. Програма гонки передбачає міжнародні змагання з велоспорту на шосе: Race Horizon Park for Peace (26 травня), Race Horizon Park Maidan (27 травня) і Horizon Park Classic (28 травня). В рамках гонки пройдуть міжнародні велозмагання для жінок Horizon Park Women Challenge (27 травня) і VR Women ITT (28 травня).