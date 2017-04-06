Бондаренко програла у другому колі тенісного турніру в американському Чарльстоні

В американському Чарльстоні відбувся матч другого кола тенісного турніру Volvo Car Open серії WTA Premier (призовий фонд - 776 тис. доларів), в якому українка Катерина Бондаренко програла Кікі Бертенс з Нідерландів, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 2:6, 5:7.

У першій партії суперниця зуміла виграти дві подачі суперниці. При цьому, вона відіграла два критичних м'яча на своїй подачі, коли українка могла виграти гейм.

Читайте такожКатерина Бондаренко обіграла росіянку і пройшла далі на турнірі в ЧарльстоніУ другій партії за рахунку 5:5, Бертенс виграла гейм на чужій подачі, а потім зуміла виграти і на своїй, перемігши в матчі в цілому.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Чарльстоні проходить з 1 по 9 квітня.