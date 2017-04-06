Збірна України з футзалу провела останній спаринг напередодні відбору до Євро-2018

У рамках підготовки до матчів Основного раунду відбіркового етапу Євро-2018 збірна України з футзалу зіграла товариський матч з переможцем регулярного чемпіонату Екстра-ліги, столичним клубом «ХІТ». Вже стало традицією, що перед важливими поєдинками «синьо-жовті» проводять спаринги з командами Екстра-ліги та Першої ліги, повідомляє Асоціація футзалу України.

У обох команд були деякі кадрові перестановки. Зокрема, у «ХІТа» не зміг зіграти капітан команди Ігор Борсук, який отримав пошкодження. Але у той же час повернувся з оренди Максим Войток.

Щодо збірної України, то пошкодження отримав Дмитро Бондар, і тренерський штаб «синьо-жовтих» миттєво знайшов заміну, викликавши рівнянина Богдана Новака. Саме він і став автором першого забитого м’яча збірної України у цьому поєдинку.

У першому таймі візуально було видно, що збірна України зробила акцент на швидку гру. І така тактика приносила успіх, коли біля воріт Лисенка було гаряче. Однак, і «кабельники» намагались не баритися з відповіддю. Після середини другого тайму небезпечно пробивав Андрій Борсук, але його удар мети не досяг.

Натомість, збірна України змогла збільшити свою перевагу до 3:0. Спочатку Корсун відзначився після розіграшу кутового, а потім Микола Грицина втілив у гол контратаку, організовану своєю четвіркою.

Гравці столичного клубу робили все для того, щоб скоротити розрив у рахунку ще до перерви. Так, на 17-й хвилині Школьний мав два моменти поспіль, але двічі вдало зіграв Литвиненко. Але останнє слово у першому таймі все-таки було за збірною. Підопічні Олександра Косенка скористалися помилкою Шувалова та організували вихід «2 в 0», який закінчився голом Білоцерківця.

У другому таймі «ХІТ» почав майже з перших хвилин грати трохи активніше за суперників. Могли забивати Войток та Колесніков, але на заваді ставав Ципун. У відповідь міг забивати Білоцерківець, але його спробу зробити дубль зіпсували вдалі дії Коваленка у воротах «ХІТа».

Після цього темп гри трохи заспокоївся, але у той же час обидві команди могли у будь-який момент пришвидшитись. У середині другої 20-хвилинки рахунок вже став 5:0 на користь збірної України. Це Педяш перехопив м’яч та вийшов на хорошу ударну позицію. І тільки після цього гравці «ХІТа» все-таки змогли забити у відповідь. Школьний змусив помилитися Ципуна – так рахунок став 5:2.

Після цього обидві команди вирішили трохи поекспериментувати та пограти з п’ятим польовим гравцем. Це додавало грі невеличкої інтриги, втім, ближче до кінця поєдинку експерименти вже закінчились. А після того, як Чепорнюк зробив рахунок 6:2, то обом командам залишалося лише дограти поєдинок.

Отже, збірна України переграла «ХІТ». Але результат тут не головне. Тому що цей спаринг був корисним для збірної України, якій вже скоро треба буде вирішувати питання виходу на Євро-2018. Можна не сумніватися, що цей спаринг дав багато їжі для роздумів Олександрові Косенку.

Україна – «ХІТ» - 6:2

Голи: Новак (8), Корсун (16), Мик. Грицина (17), Білоцерківець (20), Педяш (30), Чепорнюк (39) – Колесніков (31), Школьний (33)

Україна: Іваняк (Литвиненко, Ципун) – Журба, Білоцерківець, Коваль, Чепорнюк – Мих. Грицина, Мик. Грицина, Корсун, Шотурма – Педяш, Новак, Зварич

«ХІТ»: Лисенко (Максименко, Коваленко) – Шувалов, Юнаков, Школьний, Дзюба – Колесніков, А. Борсук, Шевченко, Корнійчук – Войток, Магда.

Попередження: Коваль (14), Корсун (33) – Школьний (18)