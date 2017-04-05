Український борець Федоришин позбавлений срібла Олімпіади-2008 через допінг

Український борець Василь Федоришин позбавлений срібної нагороди Олімпійських ігор-2008 в турнірі вагової категорії до 60 кг, повідомляє офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету.

Повторна перевірка допінг-проби більш ніж 8-річної давнини показала наявність у крові спортсмена забороненого препарату туринабола.

Читайте такожУкраїнка Терещук позбавлена бронзи Олімпіади-2008 у сучасному п'ятиборстві через допінгРезультати Федоришина анульовані. Спортсмена зобов`язали найближчим часом повернути нагороду в МОК.

На Іграх у Пекіні українець послідовно поборов Майка Зедіка (11:0), Базара Базаргуруєва (3:0) і Кен`їті Юмото (4:2), але у фіналі поступився росіянину Мавлету Батірову (1:3).

Разом з нашим спортсменом, у вживанні допінгу викриті чемпіон Ігор-2008 у вільній боротьбі Артур Таймазов зі збірної Узбекистану і російська важкоатлетка Світлана Царукаева, яка виграла срібло Олімпіади-2012 в Лондоні.