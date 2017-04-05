Українка Хлян виграла срібло чемпіонату Європи з важкої атлетики

У Спліті (Хорватія) завершилися змагання чемпіонату Європи з важкої атлетики серед жінок у ваговій категорії до 69 кг., де українка Марія Хлян завоювала срібло у багатоборстві й дві бронзові медалі у окремих вправах, повідомляє офіційний сайт змагань.

У першій вправі - ривку - українці підкорилася штанга вагою 99 кг., що дозволило їй завоювати бронзову медаль. Наша спортсменка на 1 кг. відстала від Ребекки Тайлер з Великобританії (100), і на 13 кг. - від росіянки Анастасії Романової (112).

Ще одна українка Ганна Панова у цій вправі посіла 6-е місце (97 кг.).

Читайте такожУкраїнка Івасюк стала віце-чемпіонкою Європи з важкої атлетики у ривкуУ поштовху Хлян показала результат 126 кг. і завоювала бронзу, поступившись Анастасії Михайленко з Білорусі (130) і Романовій (131).

Панова підняла штангу вагою 115 кг - 8-е місце.

У підсумку, за сумою двох вправ, чемпіонкою Європи стала росіянка Романова (243 кг), срібло - у Хлян (225), бронза - у Михайленко (225). У Панової - 212 кг і 7-е місце в підсумковому протоколі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з важкої атлетики проходить у Хорватії з 2 по 8 квітня.