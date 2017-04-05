Збірна України з футзалу зазнала першої втрати напередодні відбору до Євро-2018

Національна збірна України з футзалу розпочала тренування у Києві напередодні матчів основного раунду відбіркового етапу Євро-2018. До поєдинків проти збірних Бельгії, Чорногорії та Хорватії підопічні Олександра Косенка готуються у режимі двохразових занять, повідомляє сайт Асоціації футзалу України.

На перших тренуваннях українські футзалісти вже встигли пройти тестування, і тепер приступили до повноцінної тренувальної роботи. Щоправда, вже є перша кадрова втрата. Збірній не зможе допомогти Дмитро Бондар, який ушкодив стегно. Решта гравців, які отримали виклик до збірної, тренуються та звикають до паркету, який був розстелений у Палаці спорту.

Читайте такожЗбірна України з футзалу готується зіграти у відборі Євро у київському Палаці спорту Останнє вечірнє тренування збірної відвідали юні футзалісти, які у ці дні беруть участь у «Кубку Конференцій», що проходить у Палаці спорту.

"Збірна України готується у звичайному тренувальному режимі. Що стосується наших суперників по відбору, то я вже маю достатньо інформації про них, але більш детально ми розберемо їхні ігри на теоретичних заняттях", - зазначив головний тренер національної команди Олександр Косенко.