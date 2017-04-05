Відома українська легкоатлетка потрапила в серйозне ДТП - обійшлося без жертв

Призер Кубка Європи, відома українська легкоатлетка Ольга Бібік потрапила у серйозне ДТП, про що написала у своєму Facebook.

"Я потрапила в серйозне ДТП... Я не знаю, яким дивом залишилися живі.... Вчора, 03 квітня 2017 року, я (на передньому пасажирському), мій коханий чоловік (за кермом), дружина брата і племінник (2 роки) їхали додому радісні. Рухалися ми по лівій смузі в бік Чернігова 80км/год На зустріч нам у бік Києва теж по лівій смузі рухалася помаранчева машина "Жигулі". Ця машина зупинилася і вирішила нас пропустити, так як хотіла здійснити розворот через 2 суцільні і розвернутися у бік Чернігова. Він стояв. Але за 50 метрів почав робити розворот... Сергійко різко по гальмах, хотів з'їхати на праву смугу, але він теж з'їжджає направо, і ми його б`ємо в правий бік, з'їжджаємо в кювет, врізаємося в стовп, стовп летить над дахом машини, падає, а тим часом ми зносимо дерев'яний паркан і врізаємося в дерево....", - написала Бібік напередодні.

27-річна Ольга Бібік на Кубку Європи 2015 року завоювала «бронзу» в естафеті 4х400 метрів. Майстер спорту України міжнародного класу.