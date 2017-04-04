Росія очолила список з позитивних допінг-тестів у 2015-му році - WADA
У звіті Всесвітнього антидопінгового агенства росіяни зі значним відривом випередили інші країни по використанню допінгу.
Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) на своєму офіційному сайті опублікувало щорічний звіт про порушення антидопінгових правил. Доповідь присвячена порушенням, зафіксованим у 2015 році.
У документі йдеться про 1929 допінгових випадків, в яких були задіяні представники 122 країн і 85 видів спорту. Перше місце за кількістю порушень антидопінгових правил посіли російські спортсмени - 176 осіб.
На другому місці Італія (129), на третьому - Індія (117), на четвертому - Франція (84). Представники США були запідозрені в порушенні правил у 50 випадках і зайняли дев'яте місце в списку.
У українських спортсменів зафіксовано 22 порушення, вони посідають 27-му сходинку у списку.
Найбільше порушень зафіксовано серед спортсменів, які займаються бодібілдингом (270), а також легкою і важкою атлетикою (242 і 239).
Нагадаємо, що в 2016 році незалежна комісія WADA під керівництвом Річарда Макларена представила доповідь про існування в РФ системи маніпулювання допінг-пробами спортсменів. На підставі висновків комісії російські спортсмени лише частково були допущені до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро і в повному складі відсторонені від Паралімпіади.