Росія очолила список з позитивних допінг-тестів у 2015-му році - WADA

Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) на своєму офіційному сайті опублікувало щорічний звіт про порушення антидопінгових правил. Доповідь присвячена порушенням, зафіксованим у 2015 році.

У документі йдеться про 1929 допінгових випадків, в яких були задіяні представники 122 країн і 85 видів спорту. Перше місце за кількістю порушень антидопінгових правил посіли російські спортсмени - 176 осіб.

На другому місці Італія (129), на третьому - Індія (117), на четвертому - Франція (84). Представники США були запідозрені в порушенні правил у 50 випадках і зайняли дев'яте місце в списку.

У українських спортсменів зафіксовано 22 порушення, вони посідають 27-му сходинку у списку.

Найбільше порушень зафіксовано серед спортсменів, які займаються бодібілдингом (270), а також легкою і важкою атлетикою (242 і 239).

Нагадаємо, що в 2016 році незалежна комісія WADA під керівництвом Річарда Макларена представила доповідь про існування в РФ системи маніпулювання допінг-пробами спортсменів. На підставі висновків комісії російські спортсмени лише частково були допущені до Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро і в повному складі відсторонені від Паралімпіади.